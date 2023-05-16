



Израиль требует прекратить финансирование пособников терроризма

Председатель лобби, депутат Кнессета Ариэль Калнер собрал подписи более двадцати депутатов и группы "Выбор жизни" (организация для тех, кто потерял членов семьи в результате арабского террора) под письмами в посольства Германии и Норвегии с протестом за их поддержку крайне левой группировки Hamoked.



Депутаты Кнессета и группа "Выбор жизни" также потребовали от Министерства юстиции и Министерства благосостояния принять меры против Hamoked и ее сторонников.



Организация Ad Kan недавно показала на 14-м канале подробное разоблачение, состоящее из двух частей, в котором была показана антисионистская и поддерживающая терроризм деятельность Центра защиты личности "Hamoked".



В материале показано, как Hamoked оказывает юридическую помощь осужденным террористам и их семьям, продвигая себя как правозащитную организацию. Также выяснилось, что большая часть финансирования Hamoked поступает от европейских правительств.



После сюжета на 14 канале около двух недель назад лобби Кнессета против антисемитизма и делегитимации Израиля созвало экстренное заседание. Во вторник председатель лобби, депутат Кнессета Ариэль Кельнер направил письма в посольства Германии и Норвегии с требованием прекратить финансирование Hamoked, которая поддерживает терроризм и выдает себя за правозащитную организацию.



Письма подписали более 20 депутатов Кнессета, а также Герцль и Мерав Хаджадж от имени форума семей погибших.



В министерство юстиции также было направлено письмо с требованием лишить Hamoked статуса израильской некоммерческой организации за ее действия. Еще одно письмо было направлено Министерству благосостояния с требованием прекратить признание NRC (Норвежского совета по делам беженцев) израильской некоммерческой организацией, поскольку она является основным донором Hamoked. Письмо подписали более 20 депутатов Кнессета от всех фракций правительственной коалиции.



Депутат Кнессета Ариэль Калнер сказал: "Hamoked, который находится на переднем крае защиты террористов, щедро финансируется иностранными странами и работает над изменением политики израильского правительства. Кроме того, руководители организации отрицают существование Израиля как еврейского и демократического государства. Государство Израиль не может смириться с этой реальностью. Шаги, которые мы предпринимаем, необходимы и должны быть выполнены".



Гилад Ах, генеральный директор Ad Kan, сказал: "Я приветствую письмо десятков депутатов, которые сделали четкий предупреждающий знак правительствам Германии и других европейских стран. Это маленькая победа после двухлетнего тщательного расследования, которое мы проводили по просьбе семей погибших в результате арабского террора, которые беспомощно стоят в израильских судах, противостоя Hamoked и террористам, убившим их родственников".



"Расследование выявило более чем 20-летнюю кампанию организаций, поддерживающих убийства и убийц евреев как с правовой, идеологической, так и с финансовой точки зрения и финансируемых иностранными правительствами на миллионы евро. На протяжении всей нашей истории Германия и другие европейские страны пытались уничтожить еврейский народ и потерпели неудачу, и сегодня они выбирают поддержку убийства евреев через Hamoked и другие подобные организации. Министерство иностранных дел должно призвать к порядку послов стран, которые поддерживают это безобразие, и министерство юстиции должно объявить Hamoked вне закона и не допустить, чтобы он представлял в израильском суде интересы террористов", - добавил Гилад Ах.

