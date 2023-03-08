



Израиль стремится расширить соглашения Авраама

Израиль работает над расширением Соглашения Авраама с четырьмя другими странами, пишет Jns.



Министр иностранных дел Эли Коэн, как сообщают источники, работает над нормализацией отношений с Мавританией, Сомали, Республикой Нигер и Индонезией.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, конечно же, также участвует в закулисных мероприятиях, как и госсекретарь США Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и старший советник по энергетической безопасности Амос Хохштейн, которые были посредниками в морской сделке между Израилем и Ливаном во время правительства Беннета-Лапида.



Переговоры с Мавританией находятся в продвинутой фазе. Коэн намекнул на это на прошлой неделе во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, на которой он официально попросил ее помочь Израилю в прорыве в отношениях с Мавританией и Нигером.



Израиль и Мавритания установили дипломатические отношения в 1999 году, но Мавритания разорвала отношения в 2008 году из-за войны в Газе.



У Израиля и Сомали никогда не было дипломатических отношений, но за последний год появились сообщения о том, что президент страны Хасан Шейх Махмуд заинтересован в их установлении.



Израиль также никогда не имел официальных дипломатических отношений с Нигером.



Нигер является мировым поставщиком урана, и связи с Израилем могут помешать продаже этого материала враждебным странам и уменьшить количество стран, голосующих против Израиля на международных форумах.



Коэн также работает над нормализацией отношений с Индонезией, которая с населением около 280 миллионов человек является самой густонаселенной мусульманской страной в мире. Хотя у Джакарты нет официальных дипломатических отношений с Иерусалимом, существуют неофициальные связи в сфере торговли, технологий и туризма.

