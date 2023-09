“Израиль стирает палестинские деревни”: Скандал с министром Бельгии разгорается

Ситуация в ПА “неприемлема”, поскольку “израильтяне стирают с лица земли целые деревни”, заявила 31 августа министр развития Бельгии Кэролайн Геннес в интервью газете De Morgen. Позже министр подтвердила свои слова, которые приветствовали ХАМАС и ПА. По словам Геннес, 2023 год стал “самым кровавым в израильско-палестинском конфликте”.



“Однако в последние месяцы мы стали свидетелями систематического разрушения инфраструктуры на палестинской стороне. Это вынуждает целые общины покидать свои деревни”, – написала министр в Twitter. "Серьезный разговор с послом Израиля по этому поводу запланирован на 7 сентября”.



I continue to denounce this, out of respect for the efforts of the international community. A serious conversation with the Israeli ambassador about this is also planned on 7 September. #Israel #Palestine

В заявлении для прессы официальный представитель ХАМАСа Басем Наим заявил, что эти высказывания “согласуются с фактами о ситуации в Палестине, подтвержденными в докладах ООН”. Министерство иностранных дел Палестинской администрации также приветствовало заявления Геннес, указав, что “полностью соответствуют международному праву и резолюциям международной законности и поддерживают решение о двух государствах и принципах прав человека”.



Посол Израиля в Бельгии и Люксембурге Идит Розенцвейг-Абу осудила комментарии Геннес.



“Вчера я была потрясена, прочитав клеветническое обвинение, выдвинутое @carogennez. Сегодня Посольство направило официальное письмо протеста Геннес и @BelgiumMFA. Посла Бельгии в Израиле вызвали в МИД, чтобы получить объяснения”, – написала она.

Yesterday I was shocked to read the libellous and defamatory accusation made by @carogennez in her interview in @demorgen

Today the Embassy has issued an official letter of protest to Minister Gennez and to @BelgiumMFA .

The Belgian ambassador in Israel was summoned to the 🇮🇱MFA… pic.twitter.com/eqf4KmhYgJ