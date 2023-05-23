



Израиль - США: планов на строительство поселения на месте форпоста Хомеш нет

Официальные лица Израиля уведомили американский коллег о том, что не строительство нового поселения на месте форпоста Хомеш в настоящее время не планируется.



Об этом сообщает The Times of Іsrael со ссылкой на высокопоставленный источник.



По данным издания, такие заверения не полностью убедили администрацию Байдена, члены которой сказали, что форпост якобы находится на "палестинской земле".



Как отмечает Walla, помощники премьер-министра Биньямина Нетаниягу пытались объяснить, что приказ, необходимый из-за политического давления, заключается в том, чтобы начать процесс перемещения Хомеш в другое место поблизости.



