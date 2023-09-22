



Израиль, США, Индия и ОАЭ запускают сайт для своей объединенной группы I2U2

Израиль, США, Индия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о запуске нового веб-сайта для своей объединенной группы I2U2. Об этом заявили в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций заместитель министра экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандес, директор МИДа Израиля Ронен Леви, государственный министр ОАЭ Ахмед Али Аль Сайег и министр иностранных дел Индии Дамму Рави.



Этот ресурс позволит частным компаниям подавать бизнес-предложения для поддержки на межправительственном форуме. Партнерство I2U2 было создано в прошлом году для укрепления сотрудничества в области продовольственной безопасности, водных ресурсов, энергетики, транспорта, космоса, здравоохранения и технологий.



Эта инициатива призвана ограничить влияние Китая на Ближнем Востоке и в Азии. Для Израиля этот форум стал еще одним инструментом для усиления оппозиции Ирану, а также для укрепления Авраамовых соглашений.



“Веб-сайт предоставит предприятиям возможность взаимодействовать и сотрудничать друг с другом для реализации долгосрочных проектов и партнерских отношений в различных странах мира”, – отметил индийский министр Рави.



По словам Фернандеса, партнерство будет “работать над распространением осведомленности об инициативе I2U2 в бизнес-сообществах, а также поддерживать проекты и другие усилия, которые будут способствовать достижению целей I2U2.