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Израиль спас более 200 граждан из зон конфликта в Эфиопии
10.08.2023 17:39 Алина Груднева

Израиль спас более 200 граждан из зон конфликта в Эфиопии

Израиль провел спасательную операцию в отношении более 200 граждан и местных евреев, ожидающих репатриации, из зон конфликта в Эфиопии.

Их доставили в Аддис-Абебу из горячих точек четырьмя рейсами.

В среду, 9 августа, Министерство иностранных дел связалось с израильтянами и местными евреями, призвав их отправиться в места эвакуации. Их доставили в аэропорты на автобусах.

По словам главы МИД Эли Коэна, спасенные могут либо остаться в столице Эфиопии, либо отправиться в Израиль.

"Государство Израиль не будет стоять в стороне и не оставит ни одного израильтянина", — сказал Коэн.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал встретить эвакуированных в аэропорту.

"Израиль заботится о своих гражданах, где бы они ни находились", - сказал глава правительства.

Он поблагодарил всех причастных за "быструю, бесшумную и успешную" операцию.

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