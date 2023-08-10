Израиль спас более 200 граждан из зон конфликта в Эфиопии
Израиль провел спасательную операцию в отношении более 200 граждан и местных евреев, ожидающих репатриации, из зон конфликта в Эфиопии.
Их доставили в Аддис-Абебу из горячих точек четырьмя рейсами.
В среду, 9 августа, Министерство иностранных дел связалось с израильтянами и местными евреями, призвав их отправиться в места эвакуации. Их доставили в аэропорты на автобусах.
По словам главы МИД Эли Коэна, спасенные могут либо остаться в столице Эфиопии, либо отправиться в Израиль.
"Государство Израиль не будет стоять в стороне и не оставит ни одного израильтянина", — сказал Коэн.
В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал встретить эвакуированных в аэропорту.
"Израиль заботится о своих гражданах, где бы они ни находились", - сказал глава правительства.
Он поблагодарил всех причастных за "быструю, бесшумную и успешную" операцию.
ראש הממשלה בנימין נתניהו:— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) August 10, 2023
"מדינת ישראל דואגת לאזרחיה באשר הם. בימים האחרונים נכנסו אזרחי ישראל וזכאי עליה מאתיופיה למצוקה באזורי הקרבות. אני הנחיתי להוציא אותם משם." pic.twitter.com/YfrX8zjwxj