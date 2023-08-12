



Израиль: сделка между США и Ираном не остановит ядерную программу

Любая сделка между Ираном и США не остановит ядерную программу Тегерана.



По данным Reuters, об этом сообщили представители канцелярии главы израильского правительства.



"Сделка не останавливает ядерную программу Ирана и лишь поможет финансировать иранских террористических марионеток", - сказано в заявлении.



Ранее США и Иран договорились об освобождении пяти американцев из иранских тюрем в обмен на пять иранских заключенных. Также Тегеран получил доступ к средствам, замороженным в Южной Корее, для гуманитарных нужд.



Представитель Белого Дома Джон Кирби пояснил, что Иран получит доступ к деньгам исключительно "для покупки продуктов питания, лекарств и медоборудования".