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Израиль: сделка между США и Ираном не остановит ядерную программу
12.08.2023 21:11 Алина Груднева

Израиль: сделка между США и Ираном не остановит ядерную программу

Любая сделка между Ираном и США не остановит ядерную программу Тегерана.

По данным Reuters, об этом сообщили представители канцелярии главы израильского правительства.

"Сделка не останавливает ядерную программу Ирана и лишь поможет финансировать иранских террористических марионеток", - сказано в заявлении.

Ранее США и Иран договорились об освобождении пяти американцев из иранских тюрем в обмен на пять иранских заключенных. Также Тегеран получил доступ к средствам, замороженным в Южной Корее, для гуманитарных нужд.

Представитель Белого Дома Джон Кирби пояснил, что Иран получит доступ к деньгам исключительно "для покупки продуктов питания, лекарств и медоборудования".

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