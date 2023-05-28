



Израиль: Сбой в новой системе прослушки привел к фальсификации доказательств



Новая система электронной слежки полиции Израиля, которая была недавно введена в эксплуатацию, делала неполные записи и, предположительно, нанесла ущерб ведущимся расследованиям и уголовным делам.



Об этом сообщает газета Исраэль Ха Йом. После обнаруженных проблем генеральная прокуратура направила многочисленные письма адвокатам защиты, информируя их об этом.



Согласно сообщению, недавно в министерстве юстиции и полиции Израиля была проведена серия консультаций по поводу юридических последствий сбоев в работе системы для плохо записанных доказательств, последствия которых пока неясны.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предупредил начальника полиции и прокурора, что как только неполадки повторятся - он прекратит подписывать сертификаты конфиденциальности, позволяющие сохранять секретность системы.

