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Израиль: Сбой в новой системе прослушки привел к фальсификации доказательств
28.05.2023 08:04 Аркадий Бочаровский

Израиль: Сбой в новой системе прослушки привел к фальсификации доказательств

  
Новая система электронной слежки полиции Израиля, которая была недавно введена в эксплуатацию, делала неполные записи и, предположительно, нанесла ущерб ведущимся расследованиям и уголовным делам. 

Об этом сообщает газета Исраэль Ха Йом. После обнаруженных проблем генеральная  прокуратура направила многочисленные письма адвокатам защиты, информируя их об этом.

Согласно сообщению, недавно в министерстве юстиции и полиции Израиля была проведена серия консультаций по поводу юридических последствий сбоев в работе системы для плохо записанных доказательств, последствия которых пока неясны. 

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предупредил начальника полиции и прокурора, что как только неполадки повторятся - он прекратит подписывать сертификаты конфиденциальности, позволяющие сохранять секретность системы.
 

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