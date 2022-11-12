



Израиль "решительно отвергает" палестинскую резолюцию в ООН

Уходящий премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил с ответом на недавнюю резолюцию ООН, заявив, что Израиль ее "решительно отвергает".



"Израиль решительно отвергает палестинскую резолюцию в Организации Объединенных Наций. Это еще один односторонний шаг палестинцев, который подрывает основные принципы урегулирования конфликта и может нанести ущерб любой возможности будущего процесса", - заявил Лапид.



Глава правительства подчеркнул: "Палестинцы хотят заменить переговоры односторонними шагами. Они снова используют Организацию Объединенных Наций для нападения на Израиль. Этот шаг не изменит реальности на местах и ​​никоим образом не поможет палестинскому народу; эскалации. Поддержка этого шага - награда для террористических организаций и кампании против Израиля".



Лапид также поблагодарил страны, которые не поддержали резолюцию.



"Мы благодарим многие страны, которые не поддержали эту резолюцию и ясно дали понять, что это не способ обеспечить стабильность или урегулировать конфликт. Мы призываем все страны, которые поддержали вчерашнее предложение, пересмотреть свою позицию и выступить против этого, когда по нему проголосуют в Генеральной Ассамблее", - заявил Яир Лапид.



Напомним, что в ООН рассматривалась резолюция, которая называется: "Практика и поселенческая деятельность Израиля, затрагивающие права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях".



В ее тексте содержится просьба к Международному суду в Гааге "срочно вынести консультативное заключение в отношении продолжающейся израильской оккупации".



Террористическая группировка ХАМАС приветствовала резолюцию.