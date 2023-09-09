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Израиль развернет в Марокко полевой госпиталь: медики готовятся к вылету
09.09.2023 11:58 Алина Груднева

Израиль развернет в Марокко полевой госпиталь: медики готовятся к вылету

Министерство здравоохранения Израиля в рамках помощи пострадавшему от землетрясения Марокко планирует на первом этапе развернуть в стране полевой госпиталь.

В состав делегации войдут около 70 человек, которые будут помогать с оказанием медицинской помощи.

Тем временем, команды MADA уже готовятся отправиться в Марокко. Ожидается, что они вылетят в ближайшие несколько часов. 

"Мы с тревогой следим за развитием событий. Выражаем искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких. Это серьезное землетрясение требует масштабной реакции и сотрудничества", - сказал гендиректор MADA Эли Бин.


Напомним, в результате мощного землетрясения в Марокко погибли более 600 человек, сотни получили ранения. На улицах находятся тысячи людей в ожидании повторных толчков.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился всем министерствам подготовиться к оказанию помощи пострадавшей стране.

 

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