Израиль развернет в Марокко полевой госпиталь: медики готовятся к вылету
Министерство здравоохранения Израиля в рамках помощи пострадавшему от землетрясения Марокко планирует на первом этапе развернуть в стране полевой госпиталь.
В состав делегации войдут около 70 человек, которые будут помогать с оказанием медицинской помощи.
Тем временем, команды MADA уже готовятся отправиться в Марокко. Ожидается, что они вылетят в ближайшие несколько часов.
"Мы с тревогой следим за развитием событий. Выражаем искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких. Это серьезное землетрясение требует масштабной реакции и сотрудничества", - сказал гендиректор MADA Эли Бин.
Let's pray for Morocco.#earthquake #Morocco #moroccoearthquake pic.twitter.com/BDcDIAtAB8— The Last Adam (@thelastADAM__) September 9, 2023
#earthquake #مراكش #زلزال #Morocco pic.twitter.com/w30yOYROYs— Khizr husain خضر حسین (@HusainKhizr) September 9, 2023
Powerful 6.8-magnitude Earthquake at Morocco 🇲🇦 , 600above die .— Sadiq mlsh (@serdeeq_omar) September 9, 2023
Include Morrocow in your prayer 🙏 pic.twitter.com/DESsbIYz55
Напомним, в результате мощного землетрясения в Марокко погибли более 600 человек, сотни получили ранения. На улицах находятся тысячи людей в ожидании повторных толчков.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился всем министерствам подготовиться к оказанию помощи пострадавшей стране.