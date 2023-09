Израиль развернет в Марокко полевой госпиталь: медики готовятся к вылету

Министерство здравоохранения Израиля в рамках помощи пострадавшему от землетрясения Марокко планирует на первом этапе развернуть в стране полевой госпиталь.



В состав делегации войдут около 70 человек, которые будут помогать с оказанием медицинской помощи.



Тем временем, команды MADA уже готовятся отправиться в Марокко. Ожидается, что они вылетят в ближайшие несколько часов.



"Мы с тревогой следим за развитием событий. Выражаем искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких. Это серьезное землетрясение требует масштабной реакции и сотрудничества", - сказал гендиректор MADA Эли Бин.



Powerful 6.8-magnitude Earthquake at Morocco 🇲🇦 , 600above die .

Include Morrocow in your prayer 🙏 pic.twitter.com/DESsbIYz55