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Израиль разрешил передачу системы противодействия БПЛА Украине
19.09.2022 14:23 Евгения Маркова

Израиль разрешил передачу системы противодействия БПЛА Украине

Как раз в то время, когда  иранские беспилотники, поставленные России, начали появляться в небе над  Украиной на  прошлой неделе, в прессе появились сообщения о том, что израильская компания пытается обойти формальный отказ страны принимать сторону в конфликте,  направляя системы защиты от БПЛА в Киев используя Польшу в качестве посредника.

Утверждается, что неназванная оборонная компания планирует поставить систему защиты от БПЛА организации в Польше, зная, что  Украина  является предполагаемым получателем.

Несмотря на то, что система квалифицируется как "передовая защитная технология", которая запрещена Израилем к продаже Украине, ни национальное правительство, ни министерство обороны, похоже, не намерены отменять поставку средств  защиты от БПЛА, которые могут в конечном итоге использоваться против иранских беспилотников, используемых  Россией.

В июле Израиль начал напрямую финансировать гражданские организации в Украине, работающие над устранением последствий войны. Если сообщения о том, что правительство причастно — пусть и пассивно — к передаче израильских  систем противодействия БПЛА  Украине, подтвердятся, разработка может проложить путь к более широкой поддержке оборонительных усилий Киева.
 

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