



Израиль разрешил передачу системы противодействия БПЛА Украине

Как раз в то время, когда иранские беспилотники, поставленные России, начали появляться в небе над Украиной на прошлой неделе, в прессе появились сообщения о том, что израильская компания пытается обойти формальный отказ страны принимать сторону в конфликте, направляя системы защиты от БПЛА в Киев используя Польшу в качестве посредника.



Утверждается, что неназванная оборонная компания планирует поставить систему защиты от БПЛА организации в Польше, зная, что Украина является предполагаемым получателем.



Несмотря на то, что система квалифицируется как "передовая защитная технология", которая запрещена Израилем к продаже Украине, ни национальное правительство, ни министерство обороны, похоже, не намерены отменять поставку средств защиты от БПЛА, которые могут в конечном итоге использоваться против иранских беспилотников, используемых Россией.



В июле Израиль начал напрямую финансировать гражданские организации в Украине, работающие над устранением последствий войны. Если сообщения о том, что правительство причастно — пусть и пассивно — к передаче израильских систем противодействия БПЛА Украине, подтвердятся, разработка может проложить путь к более широкой поддержке оборонительных усилий Киева.

