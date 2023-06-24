



Израиль рассмотрит вопрос предупреждения о поездках в РФ в связи с мятежом

Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности проведут сегодня вечером обсуждение вопроса о том, следует ли выпустить предупреждение о поездках в Россию в связи с мятежем там наемников группы “Вагнер”, сообщает 12 канал.



В докладе отмечается чувствительность такого шага для Иерусалима, так как Израиль пытается балансировать между оказанием определенной поддержки Украине в условиях продолжающегося российского вторжения и сохранением связей с Москвой.



Необходимость Израиля наносить авиаудары по связанным с Ираном целям в соседней Сирии, где присутствуют российские военные, и большая еврейская община в России были названы основными причинами позиции Израиля в отношении боевых действий в Украине.

