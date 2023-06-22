



Израиль рассматривает возможность отмены прямых рейсов в Шарм эш-Шейх



Израиль рассматривает возможность отмены прямых рейсов в Шарм эш-Шейх, сообщает Решет Бет. Согласно политическому источнику, на следующей неделе министерство иностранных дел проведет внутреннее обсуждение вопроса о продолжении прямых полетов в Южный Синай.



В ходе обсуждения будут рассмотрены политические последствия этого шага - их отмена может означать замораживание дальнейших действий, направленных на потепление отношений между странами на политическом уровне.



Полеты в Шарм эш-Шейх были запущены более года назад в надежде на потепление отношений и с целью поощрения израильского туризма на Синай, а также сокращения длинных очередей на наземном контрольно-пропускном пункте в Табе.



Шарм-эш-Шейх в частности и Южный Синай в целом являются желанными направлениями для израильтян, несмотря на угрозу безопасности; за время работы линии израильские компании совершали в среднем 13 еженедельных рейсов.