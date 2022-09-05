



Израиль: расписание каникул не изменится

Вопреки обещаниям в ходе переговоров профсоюза учителей с минфином, расписание каникул школьников в текущем году не изменится.



Причиной является то, что соглашение было подписано после того, как было опубликовано расписание каникул на текущий год.



Расписание каникул будет изменено в следующем году. Тем не менее, уже в этом году могут отменить день каникул в Лаг Ба Омер. Вместо него учителя получат выходной день по своему усмотрению.



Также сообщается о том, что в этом году попытаются продлить “школу летних каникул” с трех недель до месяца.



Минфин ранее утверждал, что финансирование соглашения с учителями будет проведено за счет урезания бюджетов других министерств. Однако, в связи с наличием большого профицита бюджета, появилась возможность профинансировать соглашение за его счет.

