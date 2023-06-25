



Израиль просит Россию не читать лекций о Холокосте после слов посла в Украине

Министерство иностранных дел Израиля призвало Россию не читать лекции Израилю о ценности памяти о Холокосте на фоне скандала из-за высказываний посла в Украине Михаила Бродского о бойцах украинского сопротивления времен Второй мировой войны, которые были союзниками нацистов. Министерство иностранных дел России заявило, что МИД Израиля имеет “проблему” с Бродским из-за его слов о том, что Украина имеет право считать бойцов сопротивления героями.



Ссора началась в четверг, когда Бродский дал интервью израильскому русскоязычному каналу Iton TV, в котором обсудил поддержку Израилем Украины перед лицом продолжающегося российского вторжения и оккупации части ее территории. В разговоре он упомянул о Романе Шухевиче и Степане Бандере, двух лидерах украинского сопротивления, которые во время войны встали на сторону нацистской Германии против Советского Союза. Считается, что их войска убили тысячи евреев во время Холокоста, но многие в Украине почитают их за противостояние Советам.



Бродский сказал, что Израилю не нравится, что эти Бандера и Шухевич являются образцами для подражания, но признал, что “для большинства украинцев это герои, которые боролись за свою независимость”.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это, обвинив Бродского в “прославлении нацизма”.



“Если бы советские солдаты думали так же, сегодня не было бы ни Бродского, ни памяти о Холокосте”, – написала она.



“Никто не имеет права иметь таких героев, как Бандера, Шухевич, Мельник”, – считает Захарова, имея в виду еще одного лидера, который был связан с воинскими частями, сотрудничавшими с нацистами. “Это были не герои, а демоны, и это была не личность, а позор для народа Украины”.



“Если, по мнению Бродского, Киев имеет право на таких героев, то это проблема МИД Израиля”, – высказалась дипломат.



Официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайят ответил на это, написав: “Нет никаких изменений в политике Израиля, который категорически против и отвергает прославление преступников, сотрудничавших с нацистами в убийстве евреев”.



“Ни одна партия не должна читать лекции Государству Израиль, Министерству иностранных дел Израиля или его дипломатам о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории”, – подчеркнул он.



Россия, начавшая вторжение в Украину в прошлом году, заявляет, что цель военной операции – искоренить нацистские элементы в Украине. Западные союзники Украины отвергают это утверждение как необоснованное.



Прославление бойцов сопротивления, сотрудничавших с нацистами и обвиняемых в убийстве евреев, в прошлом было предметом разногласий между Израилем и Украиной.