



Израиль просит ЕС не “вмешиваться” в его внутренние дела

Во вторник Израиль попросил Европейский союз не вмешиваться в его внутренние дела. Это произошло после критики высокопоставленного чиновника ЕС политики Израиля в отношении палестинцев и запланированной судебной реформы. Данную просьбу озвучил министр иностранных дел Эли Коэн в телефонном разговоре с главой ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем, пишет МЕМ.



По сообщению министерства иностранных дел Израиля, Коэн попросил Борреля прекратить финансирование палестинцев и осудил недавние комментарии ЕС по поводу политики Израиля в отношении них. “Нет места сравнениям и установлению баланса между жертвами израильского террора и палестинскими террористами, поддерживаемыми Палестинской автономией”, — сказал Коэн.



Боррель на прошлой неделе сказал, что насилие израильских поселенцев против палестинцев усиливается и что израильские военные операции часто приводят к гибели палестинских мирных жителей. ”Насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу все больше угрожает жизни и средствам к существованию палестинцев — почти всегда безнаказанно. Более того, израильские военные операции часто приводят к гибели мирных палестинцев, часто без эффективной ответственности; незаконные поселения расширяются; и хрупкий статус-кво в отношении святых мест разрушается”, — отметил он.



С начала 2023 года более 80 палестинцев были убиты в результате нападений израильской армии и поселенцев. Все израильские поселения и еврейские поселенцы на палестинской земле являются незаконными в соответствии с международным правом.



Боррель отверг заявления Коэна о вмешательстве во внутренние дела Израиля, подчеркнув, что Израиль должен приветствовать парламентские дебаты ЕС о политике в Иудеи и Самарии и пересмотре судебной системы.



В ходе часовых дебатов председатель ЕС говорил об ”ухудшении демократии в Израиле и последствиях”. Это было раскритиковано Коэном, который назвал политику ЕС в отношении Израиля вмешательством.



”Это нельзя рассматривать как вмешательство, — настаивал Боррель, открывая дебаты в Страсбурге, — а как способ продемонстрировать нашу заинтересованность и нашу признательность за израильскую демократию”.



