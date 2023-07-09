



Израиль продолжит поддерживать ПА

Министры в кабинете безопасности высокого уровня голосуют за ряд мер, направленных на укрепление Палестинской автономии.



Крайне правые министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир пообещали выступить против мер, которые в итоге были приняты одним голосом против и одним воздержавшимся.



В заявлении правительства говорится, что голосование было направлено на "предотвращение распада Палестинской автономии, одновременно продвигая требование, чтобы [она] прекратила свою деятельность против Израиля на международной юридическо-дипломатической арене, [прекратила] подстрекательство в своих СМИ и системах образования, [и прекратила] выплаты семьям террористов и убийц и незаконное строительство в зоне С".



Согласно сообщениям ивритских СМИ, обсуждаемые сегодня предложения поддерживаются органами безопасности и включают экономические меры, меры в отношении поездок и безопасности, направленные на стабилизацию ПА.



Сотрудники службы безопасности сообщили 13 каналу, что они предупредили политическое руководство о возможном падении ПА и призвали к быстрому принятию мер. Многие из шагов, упомянутых в отчетах, были обещаны предыдущими правительствами во главе с Нетаниягу, но так и не были реализованы.



Эти меры также направлены на противодействие влиянию Ирана в Иудее и Самарии, сообщает Ynet, после серии нападений, ответственность за которые взяли на себя поддерживаемые Тегераном террористические группировки ХАМАС и палестинский Исламский джихад.



Решение также было принято через несколько недель после того, как Нетаниягу пообещал, что Израиль будет работать над разработкой месторождения природного газа у побережья Газы, предложение, которое неоднократно выдвигалось на протяжении более двух десятилетий.



Этот шаг рассматривается палестинцами как оливковая ветвь, и, если он будет реализован, ожидается, что он принесет ПА миллиарды шекелей.



Крах ПА, вероятно, приведет к хаосу и вакууму власти в Иудее и Самарии, а также даст возможность террористическим группам захватить контроль, подобно ситуации в Газе, где ХАМАС насильственно изгнал ПА в 2007 году. ПА все больше теряет контроль над на севере, расширяя возможности террористических групп и побуждая израильские силы к проведению регулярных операций в этом районе.



