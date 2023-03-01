



Израиль продлил визы украинским беженцам: установлены новые сроки

Израиль продлил визы украинским беженцам, которые находятся в стране с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Департамент народонаселения и иммиграции. Департамент обновил политику по поводу пребывания граждан Украины в Израиле. В частности продлил визы до 30 апреля 2023 года.



Туристические визы будут продлены автоматически до 30 апреля 2023 года всем украинцам, законно находящимся в Израиле с начала полномасштабной войны.



Также работодатели граждан Украины, которые находятся в Израиле по туристической визе, могут не опасаться штрафов, если их работник находится в Израиле более 90 дней. Штрафы не будут налагаться только в том случае, если его работник въехал в Израиль до 30 сентября 2022 года.



Отметим, что около 14 000 граждан Украины без еврейских корней бежали в Израиль за последний год в дополнение к 20 000 других, уже находившихся в стране до полномасштабного вторжения России в Украину.

