



Израиль призывает ООН осудить Ливан и ХАМАС за ракетный обстрел

В пятницу Израиль призвал Совет Безопасности ООН осудить Ливан и ХАМАС за недавний ракетный обстрел Израиля.



Израиль обвинил палестинскую военизированную группировку ХАМАС в обстреле Израиля десятками ракет из Ливана и Газы с четверга. Они нанесли ущерб, но серьезных травм нет.



Затем израильские военные нанесли авиаудары по целям на юге Ливана и в Газе.



Министерство иностранных дел Израиля заявило, что связалось с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и призвало Совет Безопасности ООН осудить инцидент.



