Израиль призывает ООН осудить Ливан и ХАМАС за ракетный обстрел
В пятницу Израиль призвал Совет Безопасности ООН осудить Ливан и ХАМАС за недавний ракетный обстрел Израиля.
Израиль обвинил палестинскую военизированную группировку ХАМАС в обстреле Израиля десятками ракет из Ливана и Газы с четверга. Они нанесли ущерб, но серьезных травм нет.
Затем израильские военные нанесли авиаудары по целям на юге Ливана и в Газе.
Министерство иностранных дел Израиля заявило, что связалось с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и призвало Совет Безопасности ООН осудить инцидент.