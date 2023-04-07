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Израиль призывает ООН осудить Ливан и ХАМАС за ракетный обстрел
07.04.2023 15:56 Ирина Демьянова

Израиль призывает ООН осудить Ливан и ХАМАС за ракетный обстрел

В пятницу Израиль призвал Совет Безопасности ООН осудить Ливан и ХАМАС за недавний ракетный обстрел Израиля.

Израиль обвинил палестинскую военизированную группировку ХАМАС в обстреле Израиля десятками ракет из Ливана и Газы с четверга. Они нанесли ущерб, но серьезных травм нет.

Затем израильские военные нанесли авиаудары по целям на юге Ливана и в Газе.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что связалось с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и призвало Совет Безопасности ООН осудить инцидент.

 

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