



Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой

Марокко сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу направил письмо королю Мохаммеду VI, в котором признал суверенитет страны над Западной Сахарой.



Согласно заявлению Марокко, Израиль “признает суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары”, и “позитивно рассматривает” открытие консульства в Дахле, столице региона. По данным МИД страны, это будет “отражено во всех соответствующих актах и ​​документах израильского правительства”.



“Решение будет передано в ООН, в региональные и международные организации, членом которых является Израиль, и во все страны, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения”, – говорится в сообщении.



Отношения с Марокко в последние месяцы пошатнулись, когда Рабат отложил второй Форум в Негеве. Признание Израиля в значительной степени улучшит отношения между странами и может позволить полное присутствие посольства. Также открывается путь к соглашению о свободной торговле в будущем.