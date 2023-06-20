



Израиль присоединился к усилиям по оказанию гуманитарной помощи Судану

На этой неделе Израиль пообещал Судану гуманитарную помощь в рамках усилий ООН по оказанию помощи африканскому государству в восстановлении после недавней гражданской войны.



Министр иностранных дел Эли Коэн принял участие в мероприятии высокого уровня по объявлению взносов для Судана и региона, видеоконференции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов под руководством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.



“В духе мира между нашими народами мы выражаем нашу солидарность и поддержку и протягиваем руку помощи”, — сказал Коэн.



Иерусалим и Хартум начали процесс нормализации отношений в 2020 году, вслед за Соглашением Авраама. Однако гражданская война в Судане нарушила этот процесс.



Коэн заявил на встрече в понедельник, что Израиль привержен делу поддержания спокойствия в Судане. Он заявил, что Израиль готов вместе с другими партнерами предпринять активные шаги для восстановления продовольственных запасов страны и бюджетных ресурсов.



“Израиль поддерживает Судан в трудные моменты, — заявил Коэн. - Мы действуем, чтобы стать полноправными партнерами в региональном росте и стабильности… Необходимая помощь в обеспечении продовольственной безопасности является самой насущной потребностью суданского народа в это кризисное время. Израиль готов помочь своими знаниями и ресурсами для улучшения ситуации в Судане”.



Министр иностранных дел заявил, что Израиль продолжит попытки нормализовать отношения и заключить мир с большим количеством стран.



Среди участников конференции были видные деятели государств, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений, такие как премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдуррахман бин Джассим и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан.

