



Израиль: приглашение Москвой делегации ХАМАСа узаконивает зверства

Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало Россию за приглашение делегации ХАМАСа в Москву.



В МИД напомнили, что ХАМАС является даже хуже, чем ИГИЛ, а руки главарей террористической организации запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены.



"Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков. Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных членов ХАМАСа в Москву как непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства террористов", - сказали в МИД.



Израиль призвал российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС из страны.



Как сообщалось ранее, делегацию ХАМАС, которая прибыла в Москву 26 октября, возглавлял член политбюро Муса Абу Марзук. Встреча состоялась с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.



В российском МИДе позже пояснили, что с делегацией ХАМАС обсуждался вопрос немедленного освобождения иностранных заложников, удерживаемых террористами в Газе.