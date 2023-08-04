



Израиль превращается в расистское, каханистское государство, – Матан Вильнаи

Израиль превращается в расистское, радикальное, зловещее и каханистское государство, заявил бывший заместитель начальника штаба ЦАХАЛа Матан Вильнаи в интервью 104.5FM в четверг днем.



“Все видят, что мы находимся в процессе превращения в зловещее, каханистское, расистское, религиозное, радикальное государство от реки Иордан до Средиземного моря”, — сказал бывший депутат, который также является главой движения “Командиры безопасности Израиля”.



“Таково видение некоторых министров в этом правительстве”, — сказал он, добавив, что “эти процессы — превращения в диктатуру и радикальное государство — прямо противоречат Декларации независимости, самой священной ценности Израиля, на мой взгляд”.



Вильнаи также осудил недавние нападения коалиции на генерала ЦАХАЛа Иегуду Фукса. Депутат Авихай Буарон в начале этой недели вызвал переполох после того, как обвинил генерала в том, что он ценит жизни палестинцев больше, чем жизни израильтян.



Его комментарии, вызвавшие критику со стороны начальника штаба ЦАХАЛа, а также министра обороны Йоава Галанта и самого премьер-министра Биньямина Нетаниягу, “ослабляют войну с терроризмом”, сказал Вильнаи.



