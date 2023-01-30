



Израиль преодолел серьезное препятствие для безвизового въезда в США

В понедельник израильтяне сделали важный шаг к обеспечению безвизового въезда в Соединенные Штаты. В заявлении посольства США в Израиле говорится, что ежегодный уровень отказов в израильских визах впервые упал ниже 3%-ного ориентира – ключевого требования для любой страны, желающей присоединиться к программе безвизового въезда в США VWP.



Израилю еще предстоит принять три законодательных акта и взять на себя “публичные, законодательные и юридические” обязательства по обеспечению прав на въезд для всех американских граждан к 30 сентября, заявили высокопоставленные сотрудники посольства США в Израиле на брифинге с журналистами.

Последнее обязательство было камнем преткновения для США, возражающих против обращения с американцами арабского и палестинского происхождения в аэропорту Бен-Гурион, где они часто подвергаются длительному времени ожидания и периодическим депортациям.



Посольство США предупредило, что Израиль в короткие сроки должен выполнить все необходимые требования, связанные с обменом данными и информационными системами в различных государственных органах, которые должны быть разработаны, внедрены и протестированы до установленного срока. Но если все требования будут соблюдены, израильтяне смогут начать поездки в США без визы в туристических или деловых поездках на срок менее 90 дней, начиная с 1 октября 2023 года.



“Снижение уровня отказов в выдаче виз ниже 3% – это только первый шаг к завершению того же процесса, который сделали 40 других стран мира”, — предупредил посол США Том Найдс. “Теперь Израилю предстоит проделать большую работу за короткий период времени”.



Посол акцентировал внимание на том, что “дверь закроется”, если Израиль не выполнит все требования к сентябрю.



Министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что, по его мнению, к концу этого года израильтяне смогут посещать США без визы, и поблагодарил президента Байдена за поддержку безвизового режима.