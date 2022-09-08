



Израиль предупреждает: Иран в шаге от создания атомной бомбы

Израиль вновь обратился к мировой общественности с предупреждением об опасности заключения ядерной сделки с Ираном.



Национальный штаб разъяснительной работы распространил заявление, в котором подчеркивается, что иранские власти отказываются от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), не предоставляют объяснений по поводу следов урана на неядерных объектах и стремятся к скорейшему созданию ядерного оружия.



"Наступил критический момент. Возможно, Иран уже прошел точку невозврата и способен в кратчайшие сроки обогатить имеющийся у него уране до уровня, необходимого для создания хотя бы одной атомной бомбы", - подчеркивается в заявлении.



"Соединенным Штатам хорошо известны подробности иранской террористической экспансии. Израильские силы безопасности получили указания подготовиться к любому возможному развитию событий. ЦАХАЛ продолжает повышать боеготовность перед лицом иранской угрозы", - заявили в Израиле.



