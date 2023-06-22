



Израиль предупредил Ливан что применит силу если Хизбалла не уберет форпост



Израиль предупредил Ливан "в дипломатическом послании" через ООН, что он применит военную силу для эвакуации военной позиции, созданной Хизбаллой на израильской территории.



Об этом сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с террористической организацией. Согласно сообщению, Хизбалла отказывается от эвакуации и утверждает, что эти земли принадлежат Ливану.



Террористическая организация установила две палатки на израильской территории и военный пост две недели назад в районе Хар Дов. В палатках также постоянно находятся вооруженные боевики. ЦАХАЛ заявил, что этот инцидент не представляет угрозы, но является провокацией со стороны Хизбаллы. Инцидент рассматривается на дипломатическо-политическом уровне Министерством иностранных дел и UNIFIL. ЦАХАЛ готов защищать суверенитет Израиля и продолжит строительство барьера "Северный щит".

