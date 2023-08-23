



Израиль предоставил украинским воинам лекарства на 100 млн

Израиль передал Вооруженным силам Украины несколько тонн лекарств как гуманитарную помощь. Стоимость приобретенных медикаментов составляет 100 млн гривен. Об этом сообщает правительственный портал.



Лекарства отправило Министерство здравоохранения Израиля. Сбор средств был организован по запросу ВСУ. За несколько месяцев необходимую сумму накопили и приобрели медикаменты для украинских воинов.



Закупки лекарства помогли организовать Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел, Минобороны Украины, ВСУ, Министерство здравоохранения Израиля, посольство Израиля в Украине и другие партнеры.



"Мы продолжаем помогать Украине в это тяжелое время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами", - заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



Украинское правительство отмечает, что украинской армии передали важнейшие медикаменты, которые помогут сохранить здоровье и жизнь защитников.