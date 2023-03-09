



Израиль предложит Италии газ и хочет, чтобы она признала Иерусалим столицей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу хочет укрепить экономические связи с Италией, повысив перспективы снабжения Рима природным газом, заявил он перед визитом в итальянскую столицу.



“Я хотел бы видеть рост экономического сотрудничества между Израилем и Италией. Более тесные отношения будут позитивными для обеих сторон”, – сказал Нетаниягу в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном в четверг. “И еще есть природный газ: у нас его много, и я хотел бы обсудить, как доставить его в Италию для поддержки вашего экономического роста”.



Италия намерена заменить поставщика энергоресурсов, ранее поступивших из России. В июне прошлого года Израиль и Египет подписали соглашение с ЕС, направленное на увеличение экспорта природного газа в Европу. В ноябре Израиль также подписал первоначальное соглашение с TotalEnergies и Eni, которое позволяет энергетическим компаниям начать разведку природного газа в рамках знаменательного соглашения о морской границе с Ливаном.



Премьер-министр также сообщил изданию, что попросит премьер-министра Италии Джорджию Мелони признать Иерусалим столицей Израиля.



“Я считаю, что Риму пора признать Иерусалим столицей предков еврейского народа на протяжении трех тысяч лет , как это сделали Соединенные Штаты в жесте большой дружбы”, – сказал Нетаниягу.