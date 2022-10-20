



Израиль предлагает Украине помощь в оповещении об угрозах вместо перехватчиков

Израиль предложил в среду помощь украинцам в разработке системы оповещения о воздушном нападении для гражданского населения, сигнализируя о смягчении политики военного невмешательства в войну после того, как Киев обратился с призывом найти способы противодействия беспилотникам иранского производства, которые используются Россия.



Однако посол Украины попросил вместо этого системы, которые будут сбивать беспилотники, а министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль занимает твердую позицию не поставлять Киеву оружие.



Хотя Израиль осудил российское вторжение, при этом он ограничил свою помощь Украине гуманитарной сферой, сославшись на желание продолжать сотрудничество с Москвой в отношении разоренной войной соседней Сирии и обеспечить благополучие российских евреев.



Во вторник Украина активизировала призывы к Израилю о помощи после сообщения о многочисленных российских ударах с использованием иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136 . Иран отрицает поставку беспилотников в Россию, а Кремль не дает комментариев.



Агентство Reuters сообщило во вторник, что Иран также пообещал поставить России ракеты класса "земля-земля".



Израиль попросил Украину "поделиться информацией об их потребностях в средствах противовоздушной обороны", сказал Ганц послам ЕС. Тогда Израиль сможет "помочь в разработке спасающей жизни гражданской системы раннего предупреждения".



В офисе Ганца заявили, что в четверг он поговорит с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.



Посол Украины Евгений Корничук заявил агентству Рейтер, что предлагаемая система "уже не актуальна", и подтвердил подлинность письма посольства с настоятельной просьбой продать Украине Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, перехватчики David's Sling и Arrow.



Параллельно с перехватчиками, предназначенными в основном для отражения атак Ирана или его региональных союзников, у Израиля есть радарная сеть, которая включает сирены или оповещения по мобильным телефонам, чтобы предупредить граждан о необходимости укрыться при запуске ракет.



По словам представителя министерства обороны Израиля, аналогичные технологии раннего предупреждения могут быть предложены Украине.



"У Израиля есть политика поддержки Украины посредством гуманитарной помощи и доставки спасательного оборонительного оборудования", но он не будет поставлять системы вооружения "из-за множества оперативных соображений", — сказал Ганц послам ЕС.

