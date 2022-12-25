



Израиль предлагает палестинским заключенным перевестись в иорданские тюрьмы

Комитет иорданских заключенных в Израиле утверждает, что руководство израильской тюремной службы предложило палестинским заключенным с иорданским гражданством переехать в тюрьмы Иордании и продолжить отбывать там наказание.



Согласно сообщению газеты "Аль-Араби аль-Джадид", пока четверо из 18 заключенных с иорданским гражданством согласились с предложением Израиля, большинство из них ранее были приговорены к пожизненному заключению.



Также сообщается, что одним из известных людей, принявших это предложение, является Абдулла Баргути, который был приговорен к 67 пожизненным заключениям в 2004 году.

