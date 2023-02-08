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Израиль: правовая революция начинается сегодня
08.02.2023 07:17 Аркадий Бочаровский

Израиль: правовая революция начинается сегодня


Комитет Кнессета по законодательству опубликовал вечером 7 февраля "Основной закон: Судебная власть", который будет вынесен на голосование в ходе сегодняшних дебатов. Коалиция хочет поставить первые законопроекты “правовой революции” на голосование на пленарном заседании уже в понедельник, поэтому комитет собирается сегодня, чтобы проголосовать до этого. Оппозиция в ярости от шага главы комитета Симхи Ротмана, утверждая, что дискуссии не закончены, и требуя больше времени для дебатов.


Законопроект, который будет рассмотрен сегодня, касается комитета по назначению судей. Согласно предложению, комитет будет состоять из 9 членов, в том числе: 3 судьи (председатель Верховного суда и еще двое назначенных  министром юстиции  с одобрения председателя Верховного суда); 3 члена правительства (министр юстиции и два других министра) и 3 члена Кнессета (председатель комитета по конституции, член парламента от коалиции и член парламента от оппозиции).

Для того чтобы избрать судью, в комитете должно быть сформировано большинство, так что коалиция фактически будет иметь автоматическое большинство, поскольку в нее входит большинство членов комитета (5 против 1 у оппозиции + 3 судьи).

В предложение был добавлен пункт, который отменяет "судебный контроль" БАГАЦа над этой поправкой: "Тот, кто обладает судебными полномочиями в соответствии с законом, включая Верховный суд, не сможет прямо или косвенно ставить под сомнение действительность основного закона, и решение, принятое по такому вопросу, не будет иметь юридической силы." .

Правительство не идет на компромисс или переговоры - но ускоряет изменения в основных законах. Председатель комитета по конституции и законодательству Симха Ротман попросил членов комитета подготовиться к голосованиям, которые пройдут сегодня, а в понедельник законы будут вынесены на голосование в Кнессете в первом чтении.

Оппозиция возмущена этим и утверждает, что дискуссия не исчерпана и что есть еще десятки экспертов, которые хотят прийти и высказать свою позицию. Они даже угрожают бойкотировать голосование, если Ротман не даст больше времени для завершения дискуссии.

Два наиболее срочных вопроса для коалиции - это, как уже говорилось, изменение состава комиссии по отбору судей и защита Основных законов от постановлений БАГАЦа. Коалиция хочет завершить создание комитета по отбору судей и все эти процедуры к октябрю, когда можно будет назначить президента БАГАЦа. Согласно новому закону, коалиция назначает президента БАГАЦа и еще одного судью, поэтому для нее важно контролировать этот процесс. Кроме того, для коалиции важна защита основных законов от решений БАГАЦа, поскольку это критически важно для закона Арье Дери.

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