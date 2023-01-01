



Израиль поздравил Азербайджан с открытием посольства

В воскресенье, 1 января, 30 министров и депутатов Кнессета поздравили спикера парламента Азербайджана и членов парламента с открытием посольства в Израиле.



Они отправили письмо с поздравлениями.



"Мы поздравляем вас, наши друзья, с открытием посольства Азербайджана в Израиле. Это важный шаг в продвижении смелого сотрудничества между двумя странами и естественное продолжение многовековой дружбы между азербайджанским и еврейским народами", — сказано в письме.



По словам законодателей, у двух стран есть общий и опасный враг — Иран, который угрожает уничтожить оба народа.



"Режим аятоллы, жестоко убивающий собственный народ и поощряющий террор во всем мире, использует антисемитскую пропаганду, чтобы настроить народ Азербайджана против светской власти, пользующейся уважением на международной арене", - добавили они.



Они также отметили, что режим пытается угрожать Азербайджану и пытается, хоть и тщетно, создать азербайджанскую "Хизбаллу".