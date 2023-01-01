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Израиль поздравил Азербайджан с открытием посольства
01.01.2023 16:40 Алина Груднева

Израиль поздравил Азербайджан с открытием посольства

В воскресенье, 1 января, 30 министров и депутатов Кнессета поздравили спикера парламента Азербайджана и членов парламента с открытием посольства в Израиле.

Они отправили письмо с поздравлениями.

"Мы поздравляем вас, наши друзья, с открытием посольства Азербайджана в Израиле. Это важный шаг в продвижении смелого сотрудничества между двумя странами и естественное продолжение многовековой дружбы между азербайджанским и еврейским народами", — сказано в письме.

По словам законодателей, у двух стран есть общий и опасный враг — Иран, который угрожает уничтожить оба народа.

"Режим аятоллы, жестоко убивающий собственный народ и поощряющий террор во всем мире, использует антисемитскую пропаганду, чтобы настроить народ Азербайджана против светской власти, пользующейся уважением на международной арене", - добавили они.

Они также отметили, что режим пытается угрожать Азербайджану и пытается, хоть и тщетно, создать азербайджанскую "Хизбаллу".

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