



Израиль повышает готовность к удару по Ирану

В ходе серии секретных встреч премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил руководителям израильских сил безопасности значительно активизировать подготовку к нанесению удара по ядерным объектам Ирана. В пяти встречах приняли участие министр обороны Йоав Галант, начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, глава Моссада Дэвид Барнеа и другие высокопоставленные чиновники.



Нетаниягу передал чиновникам выводы по итогам встреч с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном и президентом Франции Эмануэлем Макроном.



Международное агентство по атомной энергии заявило в понедельник, что ведет переговоры с Ираном после того, как на прошлой неделе инспекторы Управления по ядерному надзору обнаружили в Исламской Республике уран с чистотой 84%, что чуть ниже уровня 90%, необходимого для ядерного оружия.



В январе Израиль и США провели пятидневные совместные военные учения, в ходе которых был продемонстрирован беспрецедентный уровень сотрудничества между Центральным командованием вооруженных сил США, отвечающим за Ближний Восток, и ЦАХАЛом.