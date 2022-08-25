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"Израиль повлиял на позицию США по поводу ядерной сделки"
25.08.2022 17:48 Алина Груднева

"Израиль повлиял на позицию США по поводу ядерной сделки"

Ядерная сделка с Ираном в нынешнем формате является плохим вариантом.

 
Такое заявление сделал премьер-министр Яир Лапид.
 
По его словам, Израилю удалось успешно повлиять на позицию США по соглашению, направленному на предотвращение разработки Ираном ядерного оружия. Он подчеркнул, что визиты министра обороны Бени Ганца и советника по национальной безопасности Эяля Хулаты в Вашингтон на этой неделе включают обсуждение этого вопроса.
 
"Диалог с американцами по этому поводу хороший", - сказал он.

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