



Израиль поставит Нидерландам артиллерийские системы на 305 миллионов долларов

Министерство обороны объявило в четверг, что Израиль подписал первое в истории оборонное соглашение с Нидерландами о поставке ему артиллерийских систем на сумму более 300 миллионов долларов.



"Решения, разработанные израильской оборонной промышленностью, позволяют нам укреплять наши связи со странами по всему миру, а также укреплять глобальные позиции Израиля, — сказал министр обороны Йоав Галант в комментарии, предоставленном его офисом. - Я высоко оцениваю это важное соглашение, подписанное с Министерством обороны Нидерландов, и уверен, что наше сотрудничество будет развиваться", — добавил он.



Яир Кулас, директор Управления международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля, известного как SIBAT, присутствовал при подписании соглашения в Нидерландах со своим голландским коллегой, командующим Королевской армией Нидерландов генерал-лейтенантом Мартином Вейненом.



"Для меня большая честь возглавить первый межправительственный оборонный контракт с Нидерландами на дальнобойную высокоточную реактивную артиллерийскую систему PULS. Это знаменательное событие символизирует стратегические отношения между нашими странами и дает возможность укрепить наше партнерство, основанное на взаимных ценностях и морали", — говорится в заявлении Куласа.



Нидерланды заплатят 305 миллионов долларов (1,11 миллиарда шекелей) за 20 артиллерийских систем PULS, включая боеприпасы, произведенные израильской оборонной фирмой Elbit Systems. Пятилетний контракт также включает обучение и услуги поддержки.



Система PULS поддерживает стрельбу как неуправляемыми ракетами, так и высокоточными ракетами на дальность от 12 километров до 300 километров.



"Приобретение решения PULS от Elbit Systems повысит способность Королевской армии Нидерландов обеспечивать эффективную непрямую огневую поддержку. Это также обеспечит совместимость с странами-членами НАТО, которые приобрели эти системы", — сказал Бежалель Махлис, президент и главный исполнительный директор Elbit.