



Израиль помог исключить Иран из Комиссии ООН по положению женщин

Израиль помог вытеснить Иран из Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин, сообщает Jerusalem Post.



Напомним, что 29 стран поддержали резолюцию об исключении Ирана, 8 проголосовали против, еще 16 - воздержались.



Израиль был одной из стран, входящих в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), состоящего из 54 членов, которые приняли подготовленную США резолюцию об исключении Ирана.



"Голосование является доказательством того, что международное сообщество начинает все больше и больше понимать опасный характер иранского режима. Режим, который ставит под угрозу региональную и глобальную стабильность, распространяя террор и стремясь получить ядерное оружие, при этом угнетает собственный народ и лишает его основных прав. Пришло время международному сообществу дать четкий сигнал этому кровавому режиму", - заявил глава правительства Израиля Яир Лапид после голосования по исключению Ирана.