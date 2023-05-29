



Израиль подписал три транспортных соглашения с Марокко

Министр транспорта Мири Регев во время визита в Марокко подписала три транспортных соглашения для облегчения сообщения между Израилем и североафриканской страной.



Соглашения позволят использовать израильские водительские удостоверения на дорогах Марокко, будут стимулировать прямое судоходство между двумя странами и облегчат взаимодействие в сфере безопасности дорожного движения и транспортных инноваций.



Со стороны Марокко соглашения были подписаны марокканским министром транспорта Мохамедом Абдельджалилом.

