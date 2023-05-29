Новости » Политика
Израиль подписал три транспортных соглашения с Марокко
29.05.2023 17:07 Евгения Маркова

Израиль подписал три транспортных соглашения с Марокко

Министр транспорта Мири Регев во время визита в Марокко подписала три транспортных соглашения для облегчения сообщения между Израилем и североафриканской страной.

Соглашения позволят использовать израильские водительские удостоверения на дорогах Марокко, будут стимулировать прямое судоходство между двумя странами и облегчат взаимодействие в сфере безопасности дорожного движения и транспортных инноваций.

Со стороны Марокко соглашения были подписаны марокканским министром транспорта Мохамедом Абдельджалилом.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы