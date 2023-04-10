



Израиль подписал с Грецией соглашение о продаже ракет на сумму около 1,4 млрд ₪

Генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир и глава греческого управления закупок подписали соглашение между двумя странами об экспорте ракет "Спайк" морского, воздушного и наземного базирования производства компании Rafael на сумму 1,4 миллиарда шекелей. Соглашение было подписано Управлением оборонного экспорта Министерства обороны.



Министр обороны Йоав Галант поздравил сотрудников Минобороны и компании Rafael.



"Сделка свидетельствует о прочном партнерстве между странами и между системами безопасности и их приверженности делу обеспечения стабильности в регионе", — сказал он.



Более 40 стран мира используют ракеты "Спайк", в том числе 19 стран ЕС и НАТО. Более 34 000 ракет уже поставлено в различные страны и более 6 000 из них были выпущены как в рамках учений, так и в рамках оперативного использования.