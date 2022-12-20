



Израиль подарил 17 мощных генераторов погруженной во мрак Украине

Посольство Израиля в Украине передало в дар раздираемой войной стране 17 мощных генераторов электроэнергии, чтобы облегчить ситуацию с массовыми отключениями электроэнергии.



По данным МИД, посольство передало генераторы в Херсонскую область на юго-востоке Украины, сильно пострадавшую от войны. Генераторы финансировались государственной гуманитарной организацией "Машав".



Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что генераторы направлены в больницы и и для питания водной инфраструктуры в регионе.



"Пожертвование генераторов во время Хануки имеет особое значение. Мы помогаем вернуть свет в дома украинцев и помогаем украинскому народу в этот трудный и темный период, — сказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.



