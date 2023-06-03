



Израиль подал официальную жалобу на "Хизбаллу" в Совет Безопасности ООН

Израиль подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с недавними проведенными "Хизбаллой" военными учениями.



В жалобе, адресованной генеральному секретарю Антониу Гетерришу, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил в четверг, что 700 боевиков "Хизбаллы" участвовали в маневрах ливанской стороны, используя боевые патроны и открыто дислоцировались на юге Ливана недалеко от границы с Израилем.



"Маневры касались антиизраильских сценариев, включая проникновение на израильскую территорию и похищение израильских солдат или граждан", — сказал израильский дипломат.



В жалобе Эрдан назвал эти маневры вопиющим нарушением резолюций 1701 и 1559 Совета Безопасности.



По его словам, Израиль требует от правительства Ливана установления государственного суверенитета над его территорией и предотвращения превращения Ливана в базу террористов.



Затем израильский дипломат призвал Совет Безопасности решительно осудить Иран и "Хизбаллу" за их роль в дестабилизации региона и заявил, что "Израиль примет все необходимые меры для защиты своих граждан и своего суверенитета".