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Израиль подал официальную жалобу на "Хизбаллу" в Совет Безопасности ООН
03.06.2023 17:50 Евгения Маркова

Израиль подал официальную жалобу на "Хизбаллу" в Совет Безопасности ООН

Израиль подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с недавними проведенными "Хизбаллой" военными учениями.

В жалобе, адресованной генеральному секретарю Антониу Гетерришу, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил в четверг, что 700 боевиков "Хизбаллы" участвовали в маневрах ливанской стороны, используя боевые патроны и открыто дислоцировались на юге Ливана недалеко от границы с Израилем.

"Маневры касались антиизраильских сценариев, включая проникновение на израильскую территорию и похищение израильских солдат или граждан", — сказал израильский дипломат.

В жалобе Эрдан назвал эти маневры вопиющим нарушением резолюций 1701 и 1559 Совета Безопасности.

По его словам, Израиль требует от правительства Ливана установления государственного суверенитета над его территорией и предотвращения превращения Ливана в базу террористов.

Затем израильский дипломат призвал Совет Безопасности решительно осудить Иран и "Хизбаллу" за их роль в дестабилизации региона и заявил, что "Израиль примет все необходимые меры для защиты своих граждан и своего суверенитета".

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