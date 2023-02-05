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Израиль планирует встречу министра иностранных дел с президентом Украины
05.02.2023 05:50 Наталья Богинская

Израиль планирует встречу министра иностранных дел с президентом Украины

Украинский источник подтвердил запрос 13 канала, добавив, что решение по этому вопросу еще не принято. Если встреча действительно состоится, то она произойдет в ближайшее время в Украине. С начала войны ни один израильтянин такого ранга с украинским президентом не встречался.

В прошлом месяце советник президента Украины Михаил Подоляк сказал , что премьер-министр Биньямин Нетаниягу “может быть эффективным посредником” между воюющими сторонами России и Украины.

“Я не сомневаюсь, что Нетаниягу может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что такое современные войны и в чем суть посредничества в этих условиях”, – сказал советник.

Однако он заявил, что “Россия не хочет, чтобы были настоящие переговоры”, а ожидает капитуляции Киева “под видом переговоров”.

“Россия хочет вести переговоры только о сохранении статус-кво”, – добавил Подоляк, заявив, что Нетаниягу может быть эффективным посредником, когда настанет время для мирных переговоров.

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