



Израиль планирует встречу министра иностранных дел с президентом Украины

Украинский источник подтвердил запрос 13 канала, добавив, что решение по этому вопросу еще не принято. Если встреча действительно состоится, то она произойдет в ближайшее время в Украине. С начала войны ни один израильтянин такого ранга с украинским президентом не встречался.



В прошлом месяце советник президента Украины Михаил Подоляк сказал , что премьер-министр Биньямин Нетаниягу “может быть эффективным посредником” между воюющими сторонами России и Украины.



“Я не сомневаюсь, что Нетаниягу может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что такое современные войны и в чем суть посредничества в этих условиях”, – сказал советник.



Однако он заявил, что “Россия не хочет, чтобы были настоящие переговоры”, а ожидает капитуляции Киева “под видом переговоров”.



“Россия хочет вести переговоры только о сохранении статус-кво”, – добавил Подоляк, заявив, что Нетаниягу может быть эффективным посредником, когда настанет время для мирных переговоров.