Новости » Политика
Израиль планирует увеличить консульский персонал в РФ
24.06.2023 19:05 Ирина Демьянова

Израиль планирует увеличить консульский персонал в РФ

Министерство иностранных дел планирует в ближайшие дни направить в Москву и Санкт-Петербург дополнительных консулов ​​из-за ожидаемого роста запросов на проездные документы, сообщают ивритские СМИ.

Ссылаясь на оценки Министерства иностранных дел, в отчетах говорится, что около 70 000 израильтян находятся в России, а также около 500 000 евреев и лиц, имеющих право на иммиграцию в Израиль.

Также сообщается, что официальные лица из Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Совета национальной безопасности и ШАБАК обсудили возможность взвешивания предупреждения о поездках в Россию во время сегодняшней встречи.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы