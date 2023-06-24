



Израиль планирует увеличить консульский персонал в РФ

Министерство иностранных дел планирует в ближайшие дни направить в Москву и Санкт-Петербург дополнительных консулов ​​из-за ожидаемого роста запросов на проездные документы, сообщают ивритские СМИ.



Ссылаясь на оценки Министерства иностранных дел, в отчетах говорится, что около 70 000 израильтян находятся в России, а также около 500 000 евреев и лиц, имеющих право на иммиграцию в Израиль.



Также сообщается, что официальные лица из Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Совета национальной безопасности и ШАБАК обсудили возможность взвешивания предупреждения о поездках в Россию во время сегодняшней встречи.



