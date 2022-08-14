



Израиль планирует распространить гражданско-экономические льготы на жителей Газы

Израиль собирается улучшить экономику Газы, чтобы увеличить расхождение интересов между жителями Газы и ХАМАС. Службы безопасности считают, что есть позитивные изменения с признаками того, что жители Газы отдаляются от террористов.



Израильский координатор операций правительства на территории Газы генерал-майор Расан Алиян заявил сегодня: "Мы вернулись к реализации гражданской политики в отношении Газы с ограничениями на вопрос реконструкции, пока не будет достигнут прогресс в вопросе пленных и пропавших без вести. Жители Газы должны знать, что мы не заинтересованы в том, чтобы их втягивали в войну. Чтобы разрешить гражданскую гуманитарную политику в отношении общественности Газы, необходимо сохранение стабильности и безопасности. Я хочу, чтобы жители Газы осознали, что поставлено на карту, и тот ущерб, который им наносит ХАМАС. ХАМАС — враг Государства Израиль и, к сожалению, также жителей Газы".



Решение службы безопасности после операции "Рассвет" состоит в том, чтобы максимально расширить гражданские и экономические меры в отношении ХАМАС на том основании, что этот шаг поможет стабильности района. Идея состоит в том, чтобы поставить ХАМАС перед дилеммой между тем, чтобы быть террористической организацией и быть сувереном в Газе, который должен заботиться о 2,2 миллионах проживающих там граждан.



Среди прочего, Израиль будет поставлять в Газу воду и удобрения для фермеров, впервые будут выданы разрешения на работу в Израиле для женщин из Газы, также будет доставлено медицинское оборудование.



Новая политика включает увеличение числа работающих в Израиле жителей Газы, увеличение товарооборота между Израилем и Газой, расширение ввоза медикаментов и медицинского оборудования, поставки удобрений и увеличение объема воды для фермеров Газы в размере около 5 миллионов кубометров.

Также планируется урегулировать регистрацию статуса примерно 7000 жителей Газы в реестре населения Палестины таким образом, чтобы это было признано Израилем.



Координатор действий правительства на территориях намерен запустить пилотный проект, который будет включать в себя трудоустройство нескольких сотен женщин из Газы в Израиле в рамках квоты в 14 000 разрешений.



