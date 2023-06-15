



Израиль планирует первую в истории продажу танка Merkava европейской стране

Израиль ведет переговоры о продаже своего танка Merkava двум странам, одна из которых находится в Европе, что станет первым экспортом флагманской боевой машины, сообщил в четверг официальный представитель министерства обороны.



Созданная после того, как бронетанковый корпус Израиля понес тяжелые потери в войне с Египтом и Сирией в 1973 году, и с целью уменьшить зависимость от поставок иностранного оружия, танк Merkava — “колесница” на иврите — сейчас выпускается в четвертом поколении.



Яир Кулас, глава отдела координации экспорта Минобороны SIBAT, сказал, что рекордный спрос на израильскую продукцию отчасти связан с желанием стран пополнить свои арсеналы после предоставления Украине оружия для войны с Россией.



В результате, сказал он Calcalist, Израиль экспортирует излишки систем, которые он ранее не продавал за границу, включая Merkava предыдущего поколения.

“Есть две перспективные страны, с которыми мы ведем предварительные переговоры (о продаже танков), — сказал Кулас. - Мне запрещено называть их, но одна из них находится на европейском континенте“.



