



Израиль: Первый успешный перехват лазерной системы Magen Or

По данным сайта Newsrael, израильские военные впервые осуществили перехват с помощью перехват лазерной системы Magen Or.



Мощная лазерная система Magen Or – это эффективный, точный инструмент, простой в эксплуатации и значительно дешевле любых других существующих средств защиты.



Израиль стал одной из первых стран в мире, которым удалось внедрить мощную лазерную технологию для разработки системы эксплуатационных стандартов и продемонстрировать успешный перехват PGM, ракет и беспилотных летательных аппаратов.



Министерство обороны в сотрудничестве с Rafael и Elbit Systems возглавляет многолетнюю программу по разработке наземной и воздушной лазерной системы для борьбы с угрозами на разных дистанциях и высокой мощности.



Лазер будет интегрирован в качестве дополнительного средства к системе “Железный купол” и повысит эффективность многоуровневой системы защиты и ее результативность.