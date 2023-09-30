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Израиль: Первый успешный перехват лазерной системы Magen Or
30.09.2023 15:27 Наталья Богинская

Израиль: Первый успешный перехват лазерной системы Magen Or

По данным сайта Newsrael, израильские военные впервые осуществили перехват с помощью перехват лазерной системы Magen Or.

Мощная лазерная система Magen Or – это эффективный, точный инструмент, простой в эксплуатации и значительно дешевле любых других существующих средств защиты.

Израиль стал одной из первых стран в мире, которым удалось внедрить мощную лазерную технологию для разработки системы эксплуатационных стандартов и продемонстрировать успешный перехват PGM, ракет и беспилотных летательных аппаратов. 

Министерство обороны в сотрудничестве с Rafael и Elbit Systems возглавляет многолетнюю программу по разработке наземной и воздушной лазерной системы для борьбы с угрозами на разных дистанциях и высокой мощности. 

Лазер будет интегрирован в качестве дополнительного средства к системе “Железный купол” и повысит эффективность многоуровневой системы защиты и ее результативность.

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