



Израиль пересмотрит миграционную политику в отношении Эфиопии

Израиль намерен пересмотреть свою миграционную политику в отношении Эфиопии на фоне продолжающихся боевых действий в африканской стране.



Об этом объявил министр алии и интеграции Офир Софер.



Для наблюдения за развитием событий в Эфиопии назначен бригадный генерал Харель Канфо.



Ранее Софер объявил о том, что из Эфиопии не планируется эвакуация жителей, которые утверждают, что у них есть еврейские корни. Это произошло на фоне боевых действий в районе Гондара.