Новости » Политика
Израиль пересмотрит миграционную политику в отношении Эфиопии
16.08.2023 21:56 Алина Груднева

Израиль пересмотрит миграционную политику в отношении Эфиопии

Израиль намерен пересмотреть свою миграционную политику в отношении Эфиопии на фоне продолжающихся боевых действий в африканской стране.

Об этом объявил министр алии и интеграции Офир Софер.

Для наблюдения за развитием событий в Эфиопии назначен бригадный генерал Харель Канфо.

Ранее Софер объявил о том, что из Эфиопии не планируется эвакуация жителей, которые утверждают, что у них есть еврейские корни. Это произошло на фоне боевых действий в районе Гондара.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы