



Израиль передает часть территориальных вод под контроль Ливана



Газета Globes опубликовала новые подробности газового соглашения.



По словам лиц, близких к процессу переговоров, в рамках соглашения с Ливаном Израиль откажется от части спорных территориальных вод.

В рамках соглашения Израиль отказывается от значительной части спорных территориальных вод. Согласно соглашению, Израиль получит линию границы, которую он требовал - линию 1 от берега до 5 км вглубь моря. Оттуда граница переместится на линию 23, которую требовал Ливан.



На практике это территория в несколько квадратных километров морского пространства, которая будет передана под контроль Ливана. Обозначенная буями линия будет признана в качестве “статус-кво”, и не будет никаких исков об изменении линии границы, если в будущем между сторонами не будет достигнуто другое соглашение. Именно этот пункт должен утвердить БАГАЦ, если правительство сможет утвердить соглашение без одобрения Кнессета.



Кроме того, похоже, что одновременно с оформлением соглашения Израиль получит от американского правительства письмо с гарантиями, разъясняющее позицию США. Основой письма являются гарантии предполагаемых линий морской границы как линий обороны Израиля и гарании экономических прав Израиля в районе Сайды (Сидон), а также недопущение попадания доходов от добычи газа Хизбалле в соответствии с существующим режимом санкций.



Предполагается, что было отвергнуто требование Ливана,согласно которому не может быть связи между завершением переговоров о компенсации Израилю за месторождение Кана Сидон и началом добычи на месторождении.



По мнению политических обозревателей, соглашение принесет с собой региональную стратегическую стабильность и позволит Ливану построить буровую установку - напротив израильского месторождения Кариш.