



Израиль отработал удары по Ирану в феврале, в ЦРУ не знают планов Нетаниягу





Просочившиеся из Пентагона и еще не опубликованные документы впервые обнародованы порталом ynet. В одном из них, с пометкой "совершенно секретно", говорится, что Израиль отрабатывал атаку против Ирана в феврале - и отмечалось, что ЦРУ не знает, как оценить планы Нетаниягу.



Сверхсекретный американский документ об учениях ВВС Израиля и оценке ЦРУ возможного нападения на Иран был раскрыт - наряду с другими документами, касающимися Израиля и Ирана в рамках последннего слива из Пентагона. Среди обнаруженных документов - доклады по Израилю и Ирану, а также обзор воздушных учений, которые, по словам американцев, проводились почти два месяца назад.



Документ главы национальной разведки, классифицированный как совершенно секретный и распространенный 23 февраля, был подготовлен в соответствии с фигурирующим в нем кодом с использованием Sigint - перехвата передач электронных сигналов. Согласно его кодировке, он не должен передаваться иностранным государствам. Кроме того, он закодирован как FISA, что означает, что этим вопросом занимался секретный специальный суд, санкционирующий секретную слежку для американского разведывательного сообщества.



Согласно документу, "20 февраля Израиль провел крупные воздушные учения, которые, очевидно, были призваны имитировать атаку на иранскую ядерную программу, возможно, для того, чтобы показать решимость Иерусалима действовать против Тегерана." О самих учениях, если они действительно проводились в этот день, до сих пор не сообщалось. За месяц до этого американский офицер наблюдал за подобными секретными учениями, которые имитировали атаку десятков самолетов на Иран - а в конце января крупные совместные учения также проводились между Израилем и США.



В документе его авторы заявили, что ранее в феврале Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило следы обогащенного урана на уровне, близком к уровню, необходимому для обогащения для ядерного оружия, "и таким образом они приблизились к объявленной Израилем красной линии" на одном из обогатительных предприятий в Иране.



Согласно документу, "ЦРУ не знает, каковы планы Израиля на ближайшее будущее и каковы его намерения. Израиль может подождать и посмотреть, какой будет реакция США и международного сообщества на выводы МАГАТЭ относительно иранской ядерной программы и одобрит ли верховный иранский лидер обогащение урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия, прежде чем решить, действовать ли ему".



В документе премьер-министр Биньямин Нетаниягу ошибочно назван "президентом Нетаниягу", и написано, что он "очевидно, полагает, что Израилю придется атаковать Иран, чтобы сдержать его ядерную программу. Нетаниягу сталкивается с уменьшением военных возможностей в своей попытке остановить иранскую программу обогащения". Авторы материала в ynet спекулируют на тему того, что американцы говорят об уменьшении военного потенциала Израиля из-за отказа летчиков служить в резерве в знак протеста против правовой революции.