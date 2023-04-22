



Израиль отменяет экстренную репатриацию для граждан РФ и Беларуси

С мая вводится новое ужесточение требований для россиян и белорусов, желающих получить гражданство Израиля.



Израиль свернул программу экстренной репатриации для граждан России и Беларуси. Для граждан Украины программа при этом продолжит действовать, сообщили в министерстве абсорбции.



Отмечается, что россиянам и белорусам, въехавшим в Израиль по схеме экстренной репатриации до 15 апреля и подавшим прошение о смене статуса туриста на репатрианта, необходимо пройти процедуру до 15 июня. В случае если они не успеют этого сделать, им предстоит воспользоваться стандартной процедурой репатриации - как и всем остальным репатриантам. Стандартная процедура действовала до начала полномасштабной войны в Украине.



С 1 мая также вводится еще одно ужесточение требований для желающих получить гражданство Израиля россиян и белорусов - для оформления им вновь обязательно понадобятся апостилированные документы.



Ситуация кардинально поменялась с осени прошлого года, когда правительство Израиля заявляло, что планирует эвакуировать евреев России из-за мобилизации.