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Израиль отложил запланированные слушания по проекту E1
12.03.2023 19:15 Евгения Маркова

Израиль отложил запланированные слушания по проекту E1

В прошлом месяце подкомитет гражданской администрации, который рассматривает юридические возражения против проектов урегулирования, назначил слушание по E1 на 27 марта. Сегодня заседание было перенесено на 12 июня, согласно официальному документу, опубликованному общественным вещателем "Кан".

План строительства 3412 домов в новом районе Маале-Адумим был охарактеризован критиками как поселение "судного дня", которое разделит Иудею и Самарию пополам.

В прошлом месяце совместное коммюнике израильско-палестинского саммита в Акабе, Иордания, включало обязательство Иерусалима "прекратить обсуждение строительства любых новых поселений на четыре месяца и приостановить выдачу разрешений на строительство любых аванпостов на шесть месяцев".
 

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